رمضان صبحي يسجل هدف الأهلي الأول أمام سموحة

تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب برج العرب بالأسكندرية،

في إطار مباريات الأسبوع الأول من مباريات الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة بين رمضان صبحي ومروان محسن، لينفرد الأول بمرمى سموحة ثم يضعها من فوق الحارس الهاني سليمان بهدوء مسجلاً أول أهداف اللقاء.