أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة، تشكيل الفريق الذي سيواجه الأهلي بعد قليل، في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز. الأول من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود عزت، محمد الترهوني، رجب نبيل Advertisements خط الوسط : أحمد حمص، يوسف ديوب، ايدو أمومو، شريف رضا، إسلام جمال الهجوم : رونالد وانجا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.