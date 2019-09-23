أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام سموحة في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – وليد سليمان – حسين الشحات. بينما استبعد كلا من أحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد فتحي وعلي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج، من قائمة المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجاي والشحات على دكة بدلاء الأهلي أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.