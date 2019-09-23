مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا الهجوم : مروان محسن.



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