فريق جولدي مواليد ٩٩ يواصل استعداداته للموسم الجديد

يواصل فريق جولدي مواليد ٩٩ بقيادة مديره الفني مصطفى صالح إستعداداته للموسم الكروي الجديد بمنطقة الجيزة.
وكان الفريق قد خاض معسكراً بمدينة بلطيم الساحلية تخلله عدداً من المباريات من أجل إكساب اللاعبين الثقه
وتضم قائمة الفريق الحارس المتميز محمد السيد الحضري وكذلك الحارس محمد محمود واللاعبون يوسف صلاح ويوسف ووليد حسام شحاته وأحمد محمد وعصمت حسام ومحمد ياسر ومحمد أحمد وأحمد ناصر وعبد الرحمن خالد
وأحمد حسن وكريم شعبان
ومحمد عزت وشهاب ياسر مصطفى غريب وأحمد علاء ومحمد السعيد
وحسام حسن وكيرلس لمعي وكينو
ومحمد عصام وكريم اشرف
ويشرف على قطاع الناشئين حلمي الدبور
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