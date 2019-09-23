فريق جولدي مواليد ٩٩ يواصل استعداداته للموسم الجديد

يواصل فريق جولدي مواليد ٩٩ بقيادة مديره الفني مصطفى صالح إستعداداته للموسم الكروي الجديد بمنطقة الجيزة.

وكان الفريق قد خاض معسكراً بمدينة بلطيم الساحلية تخلله عدداً من المباريات من أجل إكساب اللاعبين الثقه وزيادة التجانس بين القدامي والجدد وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية.

وتضم قائمة الفريق الحارس المتميز محمد السيد الحضري وكذلك الحارس محمد محمود واللاعبون يوسف صلاح ويوسف ووليد حسام شحاته وأحمد محمد وعصمت حسام ومحمد ياسر ومحمد أحمد وأحمد ناصر وعبد الرحمن خالد

وأحمد حسن وكريم شعبان

ومحمد عزت وشهاب ياسر مصطفى غريب وأحمد علاء ومحمد السعيد

وحسام حسن وكيرلس لمعي وكينو

ومحمد عصام وكريم اشرف

ويشرف على قطاع الناشئين حلمي الدبور

وزيادة التجانس بين القدامي والجدد وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية.وتضم قائمة الفريق الحارس المتميز محمد السيد الحضري وكذلك الحارس محمد محمود واللاعبون يوسف صلاح ويوسف ووليد حسام شحاته وأحمد محمد وعصمت حسام ومحمد ياسر ومحمد أحمد وأحمد ناصر وعبد الرحمن خالدوأحمد حسن وكريم شعبانومحمد عزت وشهاب ياسر مصطفى غريب وأحمد علاء ومحمد السعيدوحسام حسن وكيرلس لمعي وكينوومحمد عصام وكريم اشرفويشرف على قطاع الناشئين حلمي الدبور

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