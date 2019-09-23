فايلر يعاين أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلي وسموحة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر علي معاينة ارض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة. ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة. ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الاولي من منافسات الدوري الممتاز.

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