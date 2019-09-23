الأربعاء.. الأهلي يكشف عن ألبومه الرسمي في مؤتمر صحفي

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف صباح بعد غدٍ الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

يحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، والعميد

محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم.

جاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه

على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.

يذكر أن مشروع الألبوم سيكون بداية لتعاون بناء ومثمر بين النادي الأهلي وشركة بروسيرف في مجال الملصقات الرياضية، وسيتم إصدار الألبوم في غضون الأيام القليلة المقبلة.