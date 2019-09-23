دجوكوفيتش يحتل صدارة التصنيف العالمي للتنس

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش محافظته علي صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر اليوم الأثنين والذي لم يشهد حدوث أي تغييرات في ترتيب المراكز العشر الأولي. ويحتل دجوكوفيتش المركز الأول بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني، والسويسري روجر فيدرر صاحب المركز الثالث. رافاييل نادال صاحب المركز الثاني، والسويسري روجر فيدرر صاحب المركز الثالث. وإليكم ترتيب العشرة الأوائل وفقاً للتصنيف العالمي الصادر: 1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9.865 نقطة. 2- الإسباني رافاييل نادال 9.225 نقطة. 3- السويسري روجر فيدرر 7.130 نقطة. 4- الروسي دانييل ميدفيديف 5.305 نقطة. Advertisements 5- النمساوي دومينيك ثيم 4.415 نقطة. 6- الألماني ألكسندر زفيريف 4.095 نقطة. 7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيبباس 3.420 نقطة. 8- الياباني كي نيشيكوري 3.330 نقطة. 9- الروسي كارين خاشانوف 2.810 نقطة. 10- الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 2.530 نقطة.

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