بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة فريقي الأهلي وسموحة والتي تقام في الخامسة ونصف مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري

الممتاز المصري.

الأهلي حامل لقب درع الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 80 نقطة يسعى للحفاظ على لقبه بتحقيق انتصار في

أولى مبارايته بالدوري الممتاز تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، فيما يدخل فريق سموحة اللقاء تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، من أجل انتزاع فوز ثمين ومعنوي أمام الأهلي.

شاهد مباراة الأهلي وسموحة