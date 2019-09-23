المؤشرات حول رحيل كانتي إلى مدريد تزداد

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي اليافع “برونو كيمارايس” حظى بمراقبة كشافي تشيلسي في مباراة ببطولة كوبا دو برازيل (كأس البرازيل) مساء الاربعاء الماضي.

لحسن الحظ، سجل برونو كيمارايس هدفًا لنادي أتلتيكو باراناينسي أمام أعين كشافي تشيلسي، الذين ذهبوا خصيصًا إلى البرازيل من أجل رؤيته.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي الصاعد 36 مليون جنيه إسترليني.

وأكد موقع ‘GloboEsporte’ البرازيلي، ارسال إدارة تشيلسي لأحد أعضاء فريق الكشافة إلى المباراة التي كانت تجمع بين أتلتيكو باراناينسي ضد إنترناسيونال في ذهاب نهائي كأس البرازيل، لتحضير تقرير عن برونو كيمارايس للمدير الفني “فرانك لامبارد”.

وصنع كيمارايس /21 عامًا/ الفارق لصالح فريقه في هذه المباراة عندما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وراقب كشافة تشيلسي مستوى كيمارايس خمس مرات قبل التحرك من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية 2020، بعد انتهاء حظر الفيفا.

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وقال كيمارايس بعد المباراة عن رحيله “أترك ذلك بين يدي وكيل أعمالي. أنا سعيد في أتلتيكو، وأركز على المباراة النهائية”.

منافس تشيلسي

سيواجه تشيلسي منافسة قوية من شاختار الأوكراني وليل الفرنسي بالإضافة إلى الثنائي الإيطالي الإنتر ونابولي، في الوقت الذي لا يستطيع فيه تشيلسي تقديم أي عرض للتوقيع مع الشباب الصاعد.

لا يزال حظر الانتقالات المفروض من الفيفا على تشيلسي مستمر حتى الصيف المقبل، إلا أن إدارة البلوز تأمل في تقليل مدة الحظر، واقناع الفيفا بالاكتفاء بالإيقاف الذي حدث خلال الميركاتو الصيفي 2019 فقط.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن مراقبة تشيلسي للاعب خط وسط دفاعي جديد، سيُضاعف من مخاوف جماهير البلوز حول رحيل نجمهم الأول «نجولو كانتي» في الميركاتو الصيفي المقبل إلى ريال مدريد.

وينوي ريال مدريد تقديم عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني للتوقيع مع النجم الفرنسي ذو الأصل المالي لحل أزمة منطقة الوسط الدفاعي بعد تقدم توني كروس في السن.

وهناك اعجاب واضح من زين الدين زيدان بمواطنه منذ فترة طويلة، حيث لعب كانتي دورًا رئيسيًا في مساعدة ليستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 ثم تشيلسي في عام 2017.