اونلاين | شوووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yalla shoot اونلاين PLUS بدون تقطيع ماتش الاهلي رابط TIME GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yalla shoot اونلاين PLUS بدون تقطيع ماتش الاهلي رابط TIME GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة الأهلي وسموحه كورة ستار بث مباشر وبدون تقطيع مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يستعد المارد الأحمر لحملة الدفاع عن لقبه، ومحاولة تحقيق اللقب رقم 42 في تاريخه في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحه كورة أونلاين

تبدأ مباراة الأهلي وسموحة كورة لايف في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الأثنين، وذلك على أرضية استاد اسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري موسم 2019-2020.

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ودومًا ما تشهد مباراة الأهلي وسموحة يلا شورت، منافسة قوية بين الفريقين، خاصة في ظل وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لنادي سموحه، ويكفي أن نذكر أن أخر مباراة جمعت بين الأهلي وسموحة YALLA SHOT PLUS، قد أنتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد في الدقيقة السابعة في الوقت بدل الضائع

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بث مباشر

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وسموحة KORA STAR، مساء اليوم، وذلك رفقة إستوديو تحليلي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، وبوجود عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين وعلى رأسهم الدكتور طه إسماعيل والكابتن عماد متعب.

وكذلك تنقل مباراة الأهلي وسموحة KOORA LIVE، عبر قناة تايم سبورت، وكذلك قناة نايل سبورت التردد الفضائي والأرضي.