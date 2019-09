اونلاين | كورة لايف TiMe SpOrT مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر ON SPORT يلا شوت PLUS NOW رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع NEW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TiMe SpOrT مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر ON SPORT يلا شوت PLUS NOW رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع NEW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة؛ ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز؛ عبر رابط كورة ستار KORA STAR. ويحل الأهلي ضيفا على سموحة؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ بالجولة الأولى؛ تابع بث مباشر عبر رابط كورة لايف KORA LIVE. ويدخل الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني؛ المباراة بآمال الفوز على الزمالك؛ بكأس السوبر المصري الجمعة الماضية؛ وأملا في حصد أول ثلاثة نقاط في بداية مشوار الحفاظ على لقب البطولة المتوج بها للمرة 41 في تاريخه؛ مباراة الأهلي وسموحة بالجولة الأولى عبر رابط يلا كورة بدون تقطيع YALLA KOORA. Advertisements فيما يدخل سموحة اللقاء بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني؛ المباراة راغبا في تحقيق نتيجة إيجابية بإنطلاقة المسابقة أمام المتوج التاريخي للمسابقة؛ بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز؛ عبر رابط الاسطورة alostora. ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ والسابعة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة عبر قنوات أو سبورت ON SPORT وتايم سبورت TIME SPORTS الناقل الحصري للبطولة. ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي صد سموحة؛ على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث حي ومباشر بدون تقطيع برابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

