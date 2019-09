اونلاين | اونلاين NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار time sport الاسطورة يلا شوت الأهلى STAR PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اونلاين NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار time sport الاسطورة يلا شوت الأهلى STAR PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وسموحة ALAHLY vs SOMOHA اليوم لحظة بلحظة في الدوري المصري الممتاز، حيث يبدأ النادي الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب بملاقاة الفريق السكندري نادي سموحة في مواجهة قوية كعادة مواجهات الفريقين، ويسعى النادي الأهلي -والمُنتشي بحصوله على بطولة كأس السوبر على حساب الزمالك- للفوز على سموحة وحصد النقاط الثلاثة الأولى في مسيرة الدوري الممتاز مع المدرب الجديد رينيه فايلر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك في افتتاح الدوري المصري الممتاز، وتُنقل المباراة على قنوات :

أون سبورت الرياضية On Sport.

تايم سبورت Time Sport.

نايل سبورت Nile Sport.

ويتولى التعليق على المباراة مؤمن حسن علي قناة نايل سبورت، ويسعى النادي الأهلي للفوز بالمباراة في مُستهل مشواره بالدوري العام.

الأهلي وسموحة بداية الدوري اليوم

يلتقي المارد الأحمر النادي الأهلي مع سموحة اليوم من أجل الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، في البطولة المفضلة لجماهير النادي الأهلي مع المدرب الجديد والفائز ببطولة السوبر على حساب الزمالك بثلاثية، وكذلك فاز الأهلي على كانو سبورت بثنائية بينما يسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية البطولة أمام الأهلي الكبير، وكان النادي الأهلي قد التقي مع سموحة في 21 مباراة فاز في 12 منها وتعادل الفريقان في 6 مباريات بينما فاز سموحة في ثلاث مواجهات فقط.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة اليوم لحظة بلحظة

انتظروا متابعة نتيجة مباراة الأهلي وسموحة ALAHLY vs SOMOHA لحظة بلحظة في أولى مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز في غضون دقائق قليلة.