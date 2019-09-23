اونلاين | كورة ستار NOW بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة TIME SPORT.. رابط مشاهدة الاهلي وسموحة OSTORA يلا شوت الاهلي TV

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يلتقى الاهلى مع سموحة فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وانطلقت النسخة الـ61 من بطولة الدوري السبت، ويستهلها الأهلي حامل اللقب لمدة 41 مرة اليوم بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة.

الاهلي يواجه سموحة بمعنويات مرتفعة بسبب السوبر

يخوض الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي مساء الجمعة الماضى بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويتطلع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، لمواصلة نتائجه الجيدة مع المارد الأحمر بعد الانطلاقة المُتميّزة له مع الفريق بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة خارج الديار ثم إسقاط الزمالك والفوز عليه في السوبر المحلي.

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الغيابات تضرب الاهلي امام سموحة

يعانى الأهلى فى مواجهة سموحة من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة، وعلى رأسهم قلبا الدفاع محمود متولى الذي سيمتد غيابه لقرابة الشهر ونصف، بعدما أثبتت الأشعة معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، وكذلك ياسر إبراهيم الذي يعانى من إجهاد فى عضلتى السمانة اليمنى واليسرى، وإن كانت حالة ياسر تحسّنت خلال الساعات الماضية، وأصبح عمرو السولية جاهزا للمشاركة فى المباراة.

ويستعيد الأهلى فى مواجهة سموحة خدمات أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه ليعود من جديد لقيادة الدفاع الأحمر، كما يعود رامي ربيعة للظهور فى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

سموحة يستعين الشباب امام الاهلي

على الجانب الآخر، يُراهن العميد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على عناصر الشباب والخبرة فى تشكيلة فريقه لإسقاط الأهلى، خاصة بعد دخول فريقه في معسكر طويل ببرج العرب استعداداً للمواجهة المرتقبة.