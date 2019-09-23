اونلاين | يلا شوت Livestream مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش سموحة والاهلي جودة متعددة Now

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تملك قناة أون سبورت العديد من النجوم لتقديم برامجها ويعد الأبرز هو أحمد شوبير قائد الأهلى ومنتخب مصر السابق والإعلامى القدير والذى يقدم برنامج يومي مساءاً إخباري ويستضيف فيه العديد من النجوم ويتناول العديد من القضايا المثارة فى الشأن الرياضي المصري.

وأيضاً يقدم سيف زاهر الإعلامى المصري برنامج ملعب أون الإخباري وأيضاً بتناوب كل من أحمد شوبير وسيف زاهر تقديم الاستوديو التحليلي لبث مباريات الدوري وكأس مصر والبطولات المحلية المصرية وتضم القناة أبرز المحللين ونجوم كرة القدم وأبرزهم حازم إمام وعماد متعب ووليد صلاح الدين وعبدالظاهر السقا.

وتضم القناة أبىز النعلقين المصريين وهم أيمن الكاشف وحاتم بطيشة والذى يقوموا بالتعليق على أبرز مباريات البطولات وخاصة مباريات الأهلى والزمالك.

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وقامت القناة بنقل مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك الأخير والذى أقيم يوم الجمعه والذى انتهى بتتويج النادى الأهلى بعد الفوز بنتيجة 3_2 على الفارس الأبيض وتذاع الأن على القناة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز الجديد 2019_2020 والذى انطلق يوم السبت 21 سبتمبر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

وعلى الجانب الآخر، جاءت قائمة سموحة التي أعلنها المدرب حسام حسن لمواجهة الأهلي، على النحو التالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، محمد كوفي، خط الوسط: يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمد جمال.