اونلاين | رابط قناة مفتوحة ahly vs somoha مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر kora star يلا شوت Now رابط الاهلي plus

كتب هاني نصر العربي

يلا شوت Now شوووت لايف مباراة الأهلي وسموحة شاهد عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين Kora online يتوقع أن يبدأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ضد سموحة، بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، خط الوسط الدفاعي والهجومي: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي، خط الهجوم : جونيور أجاي. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني. وعلى الجانب الآخر، جاءت قائمة سموحة التي أعلنها المدرب حسام حسن لمواجهة الأهلي، على النحو التالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، محمد كوفي، خط الوسط: يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمد جمال.

