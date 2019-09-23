اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة kora star بث مباشر كورة لايف مباراة الأهلي yalla shoot رابط ماتش الاهلي GOAL

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يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية أولى مباريات النادى الأهلى ببطولة الدوري المصري والذى يحمل لقبها ويبخث عن اللقب الخامس على التوالى، عندما يبدأ مشواره فى الموسم الجديد 2019_2020 بمواجهة سموحه العنيد والذى يقوده المدير الفنى الكبير حسام حسن والذى قام بفترة إستعدادية جيدة للدوري الذى إنطلق منذ يومين وتحديداً يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

KOORA STAR موعد مباراة الأهلى وسموحه

يقام لقاء الأهلي وسموحه على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى تمام الخامسة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والسابعه ونصف مساءاً بتوقيت الأمارات والرابعه ونصف عصراً بتوقيت جرينتش، ويقوم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

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Koora Live القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسموحه ببطولة الدوري المصري

يقام لقاء الأهلي وسموحه على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى تمام الخامسة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والسابعه ونصف مساءاً بتوقيت الأمارات والرابعه ونصف عصراً بتوقيت جرينتش، وتنقل قناة On Sport HD و Time Sport اللقاء بشكل حصري مفتوح لكل المشاهدين.

KOORA ONLINE ويدخل النادى الأهلى اولى مبارياته ببطولة الدوري بمعنويات مرتفعه بعد التتويج ببطولة السوبر المصري فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية أمام نادى الزمالك وانتهى بفوز الأهلى بثلاثيه مقابل هدفين ليحصل الفريق الأحمر على اللقب الأول تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر الجديد للنادى الأهلى والذى يسعي لتقديم مباراة جيدة فى بداية مبارياته بالبطولة المحليه مع الأهلي، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحه Koora Goal.

ويقوج هجوم النادى الأهلي خلال مباراة سموحه جونيور أجاي المهاجم النيجيري للفريق والذى تألق خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك وأحرز هدفين فى مرمي الزمالك ومن المتوقع تواجد كل من حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة والمتألقين مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة.