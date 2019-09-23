رياضة | عاجل - فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن إقالته من قيادة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - فالفيردي يطلق تصريحا ناريا بشأن إقالته من قيادة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الكتالوني، أمام غرناطة بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، أن لا يشعر بأي قلق تجاه مستقبله مع النادي الكتالوني، بعد البداية السيئة التي تعرض لها البرسا تحت قيادته.

ويحتل العملاق الكاتالوني المركز الثامن بسبع نقاط من خمس مباريات بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام مستضيفه غرناطة يوم السبت.

وأخفق برشلونة في الفوز بأي مباراة في آخر ثماني مواجهات رسمية خاضها بعيداً عن ملعب كامب نو في كل المسابقات.

وأبلغ فالفيردي مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين، قبل مواجهة فياريال غداً الثلاثاء: "يمر المدربون بمواقف كثيرة في كل مباراة، لا توجد أزمة، فعالم كرة القدم يمر بهذه الأمور، تمر بأزمة كل ثلاثة أيام وتخرج منها بنفس الطريقة هذا ما نحاول عمله". Advertisements

وتابع: "الشيء الوحيد لتهدئة الأمور هو الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "في السنوات السابقة كان الفريق يلعب بثبات دائماً وكان يملك أفضلية أمام بقية المنافسين لكننا لم نبدأ جيداً هذه المرة".

ويعود المهاجم عثمان ديمبلي إلى التشكيلة لمواجهة فياريال بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما يغيب لاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وأضاف فالفيردي الذي استدعى كارليس ألينا: "يسألونني دائماً عن اللاعبين الغائبين عن التشكيلة".