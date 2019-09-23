رياضة | وفاة والد طارق العشري

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توفى صباح اليوم الاثنين والد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود بعد صراع طويل مع المرض

هذا وتوجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد إلى مسقط رأس العشري بمدينة كفر الدوار للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان

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من ناحية اخرى قرر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، ضم 30 لاعباً، من الدخول في معسكر، ضن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك بالدوري.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر المسابقة المحلية.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من : عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن ومحمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامة العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمود شعبان وأحمد راشد وهشام محمد ومحمد أنور وأحمد شلبى وأوكوى ومروان عطية وصبحي سليمان ومروان النجار.