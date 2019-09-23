رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر الآن ON SPORT HD YOUTUBE

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كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديد 2019/2020 YALA SHOOOT PLUS، مواجهة الأهلي ضد سموحة KOORA ONLINE.

يلا لايف مشاهدة المباراة بين الاهلي وسموحة ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على بطولته المفضلة في نسختها الجديدة وذلك في لقاءاه الاول أمام سموحة، ويريد الأهلي تصدر جدول ترتيب البطولة منذ بدايتها جول كورة بداية الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA، وسوف تكون المباراة نارية بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية COOL KOORA.

كورة لايف وكان النادي الأهلي قد توج باللقب رقم 41 للدوري المصري الممتاز في شهر يوليو الماضي بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر KOORA STAR وكان قد بدأ الدوري هذا الموسم منذ يومين بمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش وانتهت بفوز المقاولون بهدف وحيد على ملعب جهاز الرياضة العسكري KOORA LIVE.

يلا شوت بلس وتعد هذه هي البطولة الأولى مع فايلر مدرب الأهلي الجديد مع القلعة الحمراء، وذلك في مباراته الثانية مع الفريق حيث خاض مباراة وحيدة قبل تلك المواجهة في دوري أبطال أفريقيا، YALA KOORA النادي الاهلي هو بطل نسخة السوبر المصري الأخيرة لموسم 2017 بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الإمارات YALA LIVE.

كورة ستار ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بداية جيدة أمام فريق سموحة بقيادة مدربه حسام حسن والذي تولى قيادة الفريق في نهاية الموسم الماضي YALA SHOOOT HASRY، مواجهة الأهلي مع سموحة السكندري KOORA STAR.