رياضة | نجم مانشستر يونايتد الشاب يوبخ زملائه

وجه النجم الشاب سكوت ماكتومناي، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وصلة من الإنتقاد لزملائه بالفريق، بعد سلسلة النتائج السيئة للغاية، التي يحققها الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، وقد كان السقوط المفاجئ أمام وست هام يونايتد، نذيرًا بتدهور أمور الفريق الإنجليزي العريق.

ومن الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد قد تعرض للخسارة أمام وست هام يونايتد في الجولة السادسة بهدفين نظيفين سجلهما كلا من فيليبي أندرسون وكريسويل من ركلة حرة مباشرة.

وخلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة، قال ماكتومناي لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "نحن نعلم جميعاً، أننا بحاجة إلى بذل المزيد بالكرة وبدونها".

وأضاف قائلاً: "الأمر متروك لنا، مع كل القادة في الفريق، علينا أن نكون جميعنا متحدين ولا نحني رؤوسنا، إنه ليس وقت التراجع القول بأن كل الأمور جيدة، نحتاج بذل المزيد داخل وخارج الملعب".

وأتم النجم الشاب بقوله: "إنه أمر مزعج أن نحصل على هذه النتيجة، هو أمر صعب جداً علينا وعلى جماهيرنا التي دعمتنا بشكل لا يُصدق، لسوء الحظ لم يعودوا بالثلاث نقاط".