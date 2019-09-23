رياضة | تشكيل سموحة الرسمي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل سموحة الرسمي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل سموحة كلا من :-



حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : الترهوني – محمود عزت – رجب نبيل – أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد حمص – يوسف ديوب – إسلام جمال – شريف رضا – إيدو أمومو

خط الهجوم : رونالد وانجا.

