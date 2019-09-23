رياضة | محاضرة أخيرة من فايلر للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة أخيرة من فايلر للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ محاضرة أخيرة مع لاعبيه قبل انطلاق مباراة الفريق أمام سموحة؛ بالدوري العام.

وحرص فايلر؛ على منح بعض التعليمات الأخيرة للاعبيه وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس؛ أملا في تحقيق الفوز والعبور بالثلاثة نقاط بأولى الجولات.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

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وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، على معاينة أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة؛ بالدوري العام.

وكانت حافلة سموحة؛ وصلت قبل قليل أيضا إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا للمباراة.

وكان الأهلي توج مؤخرا بلقب بطولة السوبر المصؤي؛ بعد الفوز على الزمالك؛ بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

