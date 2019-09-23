شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين أمرابط يرد على أنباء رحيله عن نادي النصر والان مع التفاصيل
قام المغربي نور الدين أمرابط جناح نادي النصر بالرد على أنباء رحيله عن النادي ومطالبته برفع راتبه مع الفريق.
مطالب نور الدين أمرابط الماديه
وكان هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن نور الدين أمرابط يطالب إدارة نادي النصر برفع راتبه مع الفريق ومساواته بمواطنه عبد الرازق حمد الله مهاجم الفريق وإلا سيرحل عن النادي.
رد أمرابط على أنباء رحيله عن النصر ومطالبة رفع راتبه
ونفى أمرابط كل هذه الأنباء في بيان رسمي عبر حسابه الخاص على "تويتر" حيث قال: "اشارة الى الشائعات المتداوله عن طلبي لزيادة المميزات الماليه والا لن العب ، هذا غير صحيح مطلقا".
وأضاف: "تقديرآ للنصر جماهير ومجلس اداره ومن كل قلبي اقول اني اسعد واتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل ولانحتاج بعد الله الا دعمكم".
مشاركات نور الدين أمرابط مع نادي النصر
وقد شارك نور الدين أمرابط في 32 مباراة مع نادي النصر منذ إنضمامه إلى النادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10 أهداف آخرين.
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