شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا عن صفوف ميلان الإيطالي في مباراة الخميس القادم أمام تورينو ضمن إطار الجولة والان مع التفاصيل

تأكد غياب لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا عن صفوف ميلان الإيطالي في مباراة الخميس القادم أمام تورينو ضمن إطار الجولة الخامسة من منافسات الكالتشيو.

,تعرض لإصابة في العضلة المثنية في فخده الأيسر اثر مشاركته في ديربي ميلانو الاخير، خضع باكيتا لبعض الفحوصات الطبية اليوم في ميلانيلو لتأكد لتحديد نوع الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب للتعافي والعودة سريعا.

اسفرت نتائج الفحوصات عن اصابته بتقلص عضلي بسيط في الفخد الأيسر، يحتاج علي أثره الراحة لمدة 3ايام والعودة الي التدريب بعد نهاية مباراة تورينو ، علي أن يكون متاح أمام فيورنتينا يوم الأحد المقبل.