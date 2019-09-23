شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يتحدث عن حجم إصابة هيجواين والان مع التفاصيل
تحدث ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس عن حجم إصابة الأرجنتيني جوانزالو هيجواين مهاجم الفريق التي تعرض لها يوم السبت الماضي.
إصابة هيجواين مع يوفنتوس
وكان هيجواين قد تعرض إلى إصابة يوم السبت الماضي خلال مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي ولم يستطع استكمال المباراة.
تصريحات ساري بشأن إصابة هيجواين
وقال ساري في تصريحات صحفية عن إصابة هبجواين: "انه الآن على مايرام هو فقط كان يعاني من مشكلة في التنفس بعد إصابته بأنفه خلال مواجهة هيلاس فيرونا ولكن جاهز للمباراة القادمة".
نتيجة مباراة يوفنتوس وفيرونا بالدوري الإيطالي
واستطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم يوم السبت الماضي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.
وبهذه النتيجة يصل رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.
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