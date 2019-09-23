شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات مدوية معتادة للزمالك بعد خسارة السوبر.. هل يكون الاتحاد الضحية الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره بالدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، بمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين، بمنافسات الجولة الأولى للمسابقة.

الزمالك خسر منذ أيام لقب السوبر المصري بنتيجة 3/2 على يد غريمه التقليدي الأهلي في قمة استضافتها مدينة الإسكندرية على ملعب الجيش ببرج العرب.

ونرصد في التقرير التالي ما يحققه الزمالك في المباراة التالية لخسارة السوبر، علماً بأنه خسر السوبر المحلي في 6 مناسبات سابقة، بواقع 5 أمام الأهلي وواحدة أمام المقاولون.

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خسارة سوبر 2003 بركلات التر جيح أمام الأهلي أعقبها فوز كاسح للفارس الأبيض على حساب غزل المحلة بخماسية نظيفة في مستهل مشواره بالدوري الممتاز 2003-2004 الذي حقق لقبه في ذلك الموسم.

من جديد خسر الزمالك لقب السوبر على يد المقاولون العرب في 2004 والذي كان يقوده المعلم حسن شحاتة، حيث فاز الذئاب بنتيجة 4/2، وأعقب الخسارة انتفاضة زملكاوية على حساب المحلة أيضاً في الجولة الأولى للدوري موسم 2004-2005 بنتيجة 4/1.

وعقب خسارة الزمالك لقب السوبر أمام الأهلي بثنائية نظيفة في 2008 يتمكن الفريق من الفوز بهدف دون رد على حساب ديناموز هراري بطل زيمبابوي برأسية عمرو الصفتي بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي 2008.

انتصار كاسح للزمالك على حساب طلائع الجيش بستة أهداف مقابل هدف في مستهل مشواره بالدوري الممتاز موسم 2014-2015 الذي تُوج بدرعه، بعدما خسر لقب السوبر المصري 2014 أمام الأهلي بركلات الترجيح.

ويواصل الزمالك انتفاضته التي تعقب خسارة السوبر المصري، بعدما خسر اللقب بنتيجة 3/2 أمام الأهلي بالإمارات في 2015، عاد ليصالح جماهيره بثنائية نظيفة في شباك وادي دجلة بمستهل مشوار الفريق الأبيض في الدوري الممتاز موسم 2015-2016.