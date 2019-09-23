تغيرات بالجملة في تشكيل الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري

الإثنين 23 سبتمبر 2019 أعلن رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري تشكيل الفريق الرسمي ضد نظيره نادي سموحة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تغييرات كثيرة بتشكيل الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري وشهد تشكيل الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري وجود تغييرات عديدة عن أخر تشكيل لعب به الفريق ضد نادي الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري. تشكيل الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو الهجوم: مروان محسن ويجلس على دكة بدلاء الأهلي ضد سموحة كل من: شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – وليد سليمان – حسين الشحات – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجايي.

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