سموحة ضد الأهلي .. فايلر يعاين ملعب برج العرب...

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جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، بمعاينة أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولي من منافسات قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، بمعاينة أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سموحة فى انطلاق الدوري المصري وتأتي مباراة الأهلي ضد سموحة، لتكون انطلاقة النسخة الـ61 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالنسبة للمارد الأحمر حامل اللقب بعد بدء مباريات المسابقة أمس الأول، السبت، ولكن تستهل القلعة الحمراء، حملة الدفاع عن اللقب اليوم أمام النادي السكندري، أملا فى الحفاظ على درع الدوري الممتاز وتحقيق اللقب رقم 42. وتأتي مباراة الأهلي ضد سموحة، لتكون انطلاقة النسخة الـ61 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالنسبة للمارد الأحمر حامل اللقب بعد بدء مباريات المسابقة أمس الأول، السبت، ولكن تستهل القلعة الحمراء، حملة الدفاع عن اللقب اليوم أمام النادي السكندري، أملا فى الحفاظ على درع الدوري الممتاز وتحقيق اللقب رقم 42.

سموحة ضد الأهلي بروح السوبر المصري مباراة سموحة ضد الأهلي، تشهد معنويات مرتفعة من جانب لاعبي القلعة الحمراء، بعد النجاح فى حصد لقب السوبر المصري، يوم الجمعة الماضي على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، حيث فاز الأبيض بنتيجة 3/2 فى المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية . مباراة سموحة ضد الأهلي، تشهد معنويات مرتفعة من جانب لاعبي القلعة الحمراء، بعد النجاح فى حصد لقب السوبر المصري، يوم الجمعة الماضي على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، حيث فاز الأبيض بنتيجة 3/2 فى المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

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