شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي .. حسام حسن يهاجم الأحمر بـ رونالد وانجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام حسن المدير الفنى لسموحة، عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الأهلى بعد قليل باستاد الإسكندرية فى الأسبوع الأول للدورى. سموحة ضد الأهلي .. وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - اسلام جمال Advertisements خط الوسط: أحمد حمص – ايدى ايمومو – محمد الترهونى –شريف رضا الهجوم: رونالد وانجا

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