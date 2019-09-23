سموحة ضد الأهلى..فرج عامر في برج العرب مبكرا لمؤازرة فريقه السكندري...

جدة - عمرو شويل

وصل محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إلى ستاد برج العرب مبكرا لمؤازرة فريقه السكندرى أمام الأهلى حيث حرص على النزول إلى غرف خلع ملابس الفريق لتحفيز الجهاز الفنى واللاعبين قبل ساعات قليلة من لقائهم المرتقب أمام الأهلى فى الجولة الأولى من مباريات الدورى.

وطالب عامر لاعبي سموحة بضرورة الأداء بشكل رجولي والتحلى بالروح القتالية أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعاقد الفريق مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

ووصل الأهلى وسموحة إلى أرض الملعب الآن وجارى التجهيز لنزول أرض الملعب قبل اللقاء بأكثر من ساعة ، وحضر أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحه مع رئيس النادى داخل غرف خلع الملابس .

ووصل لاعبو النادي الاهلي برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ، كما وصلت حافلة فريق سموحة الملعب ذاته لخوض اللقاء المرتقب.

وانطلقت النسخة الـ61 من بطولة الدوري السبت، ويستهلها الأهلي حامل اللقب لمدة 41 مرة اليوم بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة.

يخوض الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي مساء الجمعة الماضى بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .