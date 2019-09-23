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شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلى..فرج عامر في برج العرب مبكرا لمؤازرة فريقه السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وصل محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إلى ستاد برج العرب مبكرا لمؤازرة فريقه السكندرى أمام الأهلى حيث حرص على النزول إلى غرف خلع ملابس الفريق لتحفيز الجهاز الفنى واللاعبين قبل ساعات قليلة من لقائهم المرتقب أمام الأهلى فى الجولة الأولى من مباريات الدورى.
سموحة ضد الأهلى ..عامر يطالب اللاعيبن بالقتال
وطالب عامر لاعبي سموحة بضرورة الأداء بشكل رجولي والتحلى بالروح القتالية أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعاقد الفريق مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .
ووصل الأهلى وسموحة إلى أرض الملعب الآن وجارى التجهيز لنزول أرض الملعب قبل اللقاء بأكثر من ساعة ، وحضر أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحه مع رئيس النادى داخل غرف خلع الملابس .
وانطلقت النسخة الـ61 من بطولة الدوري السبت، ويستهلها الأهلي حامل اللقب لمدة 41 مرة اليوم بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة.
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