شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلى .. حافلة الأحمر تصل برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهليوصل لاعبو النادي الاهلي برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ، كما وصلت حافلة فريق سموحة الملعب ذاته لخوض اللقاء المرتقب.
وانطلقت النسخة الـ61 من بطولة الدوري السبت، ويستهلها الأهلي حامل اللقب لمدة 41 مرة اليوم بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة.
سموحة ضد الأهلي .. أول مباراة لفايلر فى الدورى
ويتطلع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، لمواصلة نتائجه الجيدة مع المارد الأحمر بعد الانطلاقة المُتميّزة له مع الفريق بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة خارج الديار ثم إسقاط الزمالك والفوز عليه في السوبر المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة ضد الأهلى .. حافلة الأحمر تصل برج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.