شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلى .. حافلة الأحمر تصل برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي وصل لاعبو النادي الاهلي برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ، كما وصلت حافلة فريق سموحة الملعب ذاته لخوض اللقاء المرتقب.

وانطلقت النسخة الـ61 من بطولة الدوري السبت، ويستهلها الأهلي حامل اللقب لمدة 41 مرة اليوم بمواجهة صعبة أمام فريق سموحة.

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سموحة ضد الأهلي .. أول مباراة لفايلر فى الدورى يخوض الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي مساء الجمعة الماضى بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويتطلع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي، لمواصلة نتائجه الجيدة مع المارد الأحمر بعد الانطلاقة المُتميّزة له مع الفريق بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة خارج الديار ثم إسقاط الزمالك والفوز عليه في السوبر المحلي.