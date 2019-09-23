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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر



مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع ، يأتي التشكيل المتوقع للمباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساؤ باستاد برج العرب كالتالي ، في حراسة المرمى: محمد الشناوي ، أما خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول ، وياتي خط الوسط بكلا من حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات ، ويقود الهجوم: جونيورأجايي .

مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع، أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن خروج 6 لاعبين من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صالح جمعة، على لطفى، اليو ديانج ، صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ.

بث مباشر سموحة ضد الأهلي فى الدوري المصري مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع ، يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم بمعنويات كبيرة، بعد تتويجه ملكا لعرش الدورى فى السنوات الأربعة الأخير، وجاء الموسم الأخير بحسابات نفسية ومعنوية كبيرة، باللإضافة إلى أنه توج بلقب السوبر قبل ايام من البداية مما أوجد حالة من الثقة والتفاؤل للجماهير. Advertisements كوره اون لاين مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع ، كانت بداية السويسرى فايلر مع الأهلى قبل انطلاقة الدورى جيدة ، حيث فاز المدير الفني بمباراته الأولى بدورى الأبطال أمام كانو سبورت الغينى خارج الأرض بهدفين دون رد، وفاز المارد الأحمر بمباراة القمة على حساب الزمالك، لكن لا يغيب عنه الأزمات الدفاعية التى يعانى منها الفريق بغياب رباعى قلب الدفاع للإصابة ، بالإضافة إلى أنه لم يلقى فى المباراتين كل أسلحته الهجومية مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع ، كانت بداية السويسرى فايلر مع الأهلى قبل انطلاقة الدورى جيدة ، حيث فاز المدير الفني بمباراته الأولى بدورى الأبطال أمام كانو سبورت الغينى خارج الأرض بهدفين دون رد، وفاز المارد الأحمر بمباراة القمة على حساب الزمالك، لكن لا يغيب عنه الأزمات الدفاعية التى يعانى منها الفريق بغياب رباعى قلب الدفاع للإصابة ، بالإضافة إلى أنه لم يلقى فى المباراتين كل أسلحته الهجومية



يلا شوت مباراة سموحة ضد الأهلي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 23-9-2019 بث مباشر فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع ، يواجه النادي الأهلي صعوبة كبيرة في مباراة اليوم ، نظرا لوجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لفريق سموحة، و يملك تاريخ كبير مع الأهلى كلاعب وضد الأهلى كلاعب وكمدرب، حيث التقى العميد خلال مسيرته التدريبية بالنادى الأهلى فى 23 مباراة مع سبعة أندية هى المصري البورسعيدي، الزمالك، المصرية للاتصالات، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز وسموحة، إلا أنه لم يحقق الانتصار سوى في خمس مناسبات من أصل 23 مباراة ولكن عادة ما تشهد مواجهاته مع الاهلي ندية كبيره