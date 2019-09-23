شكرا لقرائتكم حكام مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت السنغالي تصل الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقود مباراة الزمالك وجينيراسيون، تحكيميا طاقم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
وستصل بعثة الفريق السنغالي إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الأبيض، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال انتهى بفوز جينيرسيون بهدفين مقابل هدف.
وانتهت مواجهة الذهاب فى السنغال بخسارة الزمالك بنتيجة 2/1 بعدما تمكن مصطفى محمد من تقصليص فارق الهدفين لصالح جينيرسيون فوت.
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