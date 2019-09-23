شكرا لقرائتكم الأهلى يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل لإصدار ألبوم رسمى عن تاريخه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم .
ويعتبر مشروع الألبوم بداية لتعاون بناء ومثمر بين النادي الأهلي وإحدى الشركة المتخصصة في مجال الملصقات الرياضية، وسيتم إصدار الألبوم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
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