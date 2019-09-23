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الأهلى يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل لإصدار ألبوم رسمى عن تاريخه...

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جدة - عمرو شويل يعلن النادي الأهلى خلال مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة والنصف صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور. 

 

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم .

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وتأتى فكرة طرح ألبوم الأهلي بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.

 

ويعتبر مشروع الألبوم بداية لتعاون بناء ومثمر بين النادي الأهلي وإحدى الشركة المتخصصة في مجال الملصقات ، وسيتم إصدار الألبوم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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