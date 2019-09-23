شكرا لقرائتكم دكة الأهلي ضد سموحة بدون مهاجم صريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجلس على دكة الاهلي خلال مباراة سموحة التى ستنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، كل من: شريف إكرامي ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور.

ويلعب الاهلي مع سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن: محمد الشناوي - محمد هاني– أيمن أشرف - رامي ربيعة – على معلول - حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي ومروان محسن.