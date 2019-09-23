شكرا لقرائتكم دكة الأهلي ضد سموحة بدون مهاجم صريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلعب الاهلي مع سموحة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن: محمد الشناوي - محمد هاني– أيمن أشرف - رامي ربيعة – على معلول - حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي ومروان محسن.
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