شكرا لقرائتكم فهد الأنصاري: سييرا اختار خيمينيز على حساب عودتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فهد الأنصاري، لاعب اتحاد جدة والفيصلي السابق، أن المدرب التشيلي خوزيه لويس سييرا قرر الاستعانة بخدمات لويس خيمينيز بدلا من إعادته إلى النادي الغربي.
وقال فهد الأنصاري في حديثه لـ"العربية": أنا من أكثر الأشخاص حزنا على وضع الاتحاد الحالي ولكن ثقتي عالية في إدارة الفريق الحالية.
وحول الوضع الحالي للنادي قال الأنصاري: الخسارة أمام الهلال تسببت بردة فعل قوية، وأتمنى من الجميع أن يتحد لإسعاد الفريق.
ولدى سؤاله عن تعامل المدرب التشيلي سييرا، قال لاعب الوسط الكويتي: سييرا واقعي بزيادة ولم يكن يعاند اللاعبين في السابق ولا أعلم عن حاله في الوقت الحالي، وكان دائما يسمع للاعبين ويستشير.
واختتم الأنصاري قائلا: أتشرف بالعودة إلى الاتحاد في حال طلب مني ذلك، وسييرا فضّل خيمينيز بدلا من إعادتي للفريق.
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