شكرا لقرائتكم هوملز يأمل أن يتعافى من إصابته سريعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب ماتس هوملز، مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن أمله في التعافي من الإصابة قبل مباراة فريقه أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل.

وغرد هوملز على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: أحاول إنجاز الأمر بحلول يوم السبت وسيتضح خلال بضعة أيام ما إذا كان الأمر سينجح.

كان هوملز أُصِيب في ظهره خلال مباراة فريقه أمام اينتراخت فرانكفورت، واضطر إلى الخروج في وقت مبكر من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.