شكرا لقرائتكم إقالة الأرجنتيني كوبر من تدريب المنتخب الأوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان يوم الاثنين عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأوزبكي بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.
وتأتي إقالة كوبر بعد البداية السيئة للفريق في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حيث استهل الفريق مسيرته في التصفيات بالهزيمة صفر - 2 أمام نظيره الفلسطيني في الخامس من سبتمبر الحالي، وأتبعها بالتعادل السلبي مع العراق وديا.
وكان كوبر (63 عاما)، الذي تولى في الماضي تدريب العديد من الفرق في أنحاء مختلفة من العالم، تولى تدريب المنتخب الأوزبكي في أغسطس 2018 عقب رحيله عن تدريب المنتخب المصري بعد الخروج المبكر من الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وخرج كوبر مع المنتخب الأوزبكي أيضا مبكرا من بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي حيث ودع البطولة بركلات الترجيح أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة الأرجنتيني كوبر من تدريب المنتخب الأوزبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.