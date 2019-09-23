شكرا لقرائتكم إقالة الأرجنتيني كوبر من تدريب المنتخب الأوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان يوم الاثنين عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأوزبكي بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وتأتي إقالة كوبر بعد البداية السيئة للفريق في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حيث استهل الفريق مسيرته في التصفيات بالهزيمة صفر - 2 أمام نظيره الفلسطيني في الخامس من سبتمبر الحالي، وأتبعها بالتعادل السلبي مع العراق وديا.

وكان كوبر (63 عاما)، الذي تولى في الماضي تدريب العديد من الفرق في أنحاء مختلفة من العالم، تولى تدريب المنتخب الأوزبكي في أغسطس 2018 عقب رحيله عن تدريب المنتخب المصري بعد الخروج المبكر من الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج كوبر مع المنتخب الأوزبكي أيضا مبكرا من بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي حيث ودع البطولة بركلات الترجيح أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.