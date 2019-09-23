شكرا لقرائتكم إنفانتينو يوجه بإجراءات صارمة ضد "العنصريين" في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لسلطات كرة القدم الإيطالية أن عقوبة الحظر من دخول الاستادات كانت مطلوبة لمكافحة "المشكلة الخطيرة" للعنصرية.

وتأتي تصريحات إنفانتينو بعد وقائع العنصرية التي صدرت عن بعض مشجعي فريق أتالانتا في مباراة الفريق أمام فيورنتينا يوم الأحد بالدوري الإيطالي.

ويواجه أتالانتا عقوبات انضباطية محتملة بعد صافرات وصيحات مشجعيه ضد البرازيلي دالبرت مدافع فيورنتينا والذي دفع بالحكم دانييلي أورساتو لإيقاف المباراة نحو ثلاث دقائق.

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وتلقى المشجعون تحذيرا عبر الإذاعة الداخلية للاستاد بأن المباراة ستلغى حال واصل المشجعون إهاناتهم العنصرية للاعب.

وقال إنفانتينو ، في تصريحات على قناة "راي 2" الإيطالية : الوضع في إيطاليا لم يتحسن وهي مشكلة خطيرة... هؤلاء الناس يجب تحديد هويتهم ومنعهم من دخول الاستادات. الأمر يتطلب ، مثلما حدث في إنجلترا ، توقيع عقوبات عليهم. يجب ألا نخشى إدانة هؤلاء العنصريين. علينا مكافحتهم حتى النهاية.

ووقعت أحداث على استاد "إينيو تارديني" الخاص بفريق بارما ، والذي يخوض عليه أتالانتا مبارياته لحين انتهاء عمليات التجديد بملعبه.

وكانت وقائع مماثلة حدثت في وقت سابق من الموسم الحالي عندما وجهت جماهير كالياري إهانات مماثلة للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان كما استهدفت جماهير فيرونا لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان خلال مباراة الفريقين.