الأهلي وسموحة.. التاريخ ينصف المارد الأحمر.. فايلر يستبعد 6 لاعبين أبرزهم فتحي وجمعة.. وصلاح محسن يلمح لاستبعاده من القائمة.. وفرج عامر: أنتظروا مفاجأة في التشكيل

الموجز

يخوض في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة صعبة وقوية في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه سموحة بالجولة الأولى للدوري.

ملعب الجيش

المباراة تقام على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وبعد أيام قليلة من تتويج المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يسعى الأهلي إلى الفوز على سموحة لتكون البداية قوية في مسابقة الدوري وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى كل المنافسين بأنه يلعب للحفاظ على اللقب ولن يفرط فيه.

تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ مواجهات الأهلي أمام سموحة تصب في صالح المارد الأحمر، حيث التقى الفريقان في ١٨ مواجهة سابقة استطاع المارد الأحمر الفوز في عشر مباريات وخسر اثنتين وانتهت ستة لقاءات بالتعادل.

على مدى الثمانية عشر لقاء نجح لاعبو النادي الأهلي في تسجيل ٢٧ هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء ١٥ هدفا.

تشكيل الأهلي

واستقر السويسري رينيه فايلر، المجير الفني للنادي الأهلي، على قائمة فريقه النهائية لمواجهة سموحة، في افتتاحية مباريات حامل اللقب بالنسخة الجديدة من الدوري المممتاز.

وقال مصدر قريب من الجهاز الفني لـ"الوطن سبورت"، إن فايلر قرر استبعاد السداسي علي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن، من قائمة المباراة.

تدريبات تأهيلية لمستبعدي الأهلي من مباراة سموحة

أكد حديث المصدر خوض السداسي المشار إليه، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم، بعد إبلاغهم باستبعادهم من قائمة مباراة سموحة، وتبع ذلك تلميح مهاجم الفريق الشاب صلاح محسن لاخروجه من القائمة، بنشره صورة سوداء ودعاء "الحمد لله على كل شيء"، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

واعتاد مستبعدي الأهلي، خلال فترة تولي فايلر، التي لم تتجاوز الأسبوعين، خوض تدريبات تأهيلية صباح يوم المباراة.

صلاح محسن يعلق على استبعاده

وألمح صلاح محسن إلى استبعاده من قائمة فريقه بنشر صورة سوداء على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "الحمد الله على كل شئ".

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التشكيل المتوقع

ومن المتوقع، وفق تدريبات الأهي الأخيرة، أن يلعب ضد سموحة بتشكيل مكون:

حارس المرمى: محمد الشناوي، في خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول "محمود وحيد"

خط الوسط: عمرو السولية "أليو ديانج"، وحمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: حسين الشحات "أحمد الشيخ"، جونيور آجايي، مروان محسن "صلاح محسن".

قائمة سموحة

وعلى الجانب الآخر، تضم قائمة سموحة لمواجهة الأهلي 24 لاعبا، وهم الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبوالفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، ناصر ماهر، أحمد مكي، إسلام جمال، فوزي الحناوي، محمد جمال، حسام حسن، رونالد وانجا، محمد كوفي.

فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مفاجأة في تشكيل فريقه أمام الأهلي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "مفأجاة غير متوقعة في تشكيل سموحة اليوم أمام الأهلي".

الغندور

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل مساعدين، بينما محمد عباس قابيل حكما رابعا.