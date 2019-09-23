خطوة جديدة من الأهلي لاستعراض تاريخه وزيادة القيمة التسويقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل:

أكد أمير توفييق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بصدد إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي يشتمل على كل ما يتعلق بتاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

وأضاف توفيق في تصريحات للـ"موقع الرسمي للأهلي" :"الأهلي حريص كل الحرص على تعزيز علاقته بأعضائه وجماهيره، ومن ثم جاءت فكرة طرح الألبوم لاستكمال الخطة التسويقية لزيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية".

وأشار :"هذا الألبوم هو أول ألبوم رسمي للصور يصدر عن النادي الأهلي عبر تاريخه، وعلى غرار أكبر الأندية العالمية".

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الأهلي كان قد تعاقد مع شركة بروسيرف لإصدار الألبوم الذي يتضمن تعريف الأجيال الحالية بنجوم ورموز ولاعبي النادي عبر التاريخ، بجانب توثيق صور تليق بمكانة واسم الأهلي.

وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن الألبوم المنتظر صدوره يستهدف أيضا ربط القاعدة الجماهيرية للنادي بنجومه ورموزه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعرابيا.

من جانبه أكد مصطفى أحمد مصطفى رئيس الشريكة المتعاونه لإصدار ألبوم الأهلي، أن هذا المشروع سيكون بمثابة بداية تعاون مثمر، وبناءً مع الأهلي في مجال الملصقات الرياضية، مؤكدا أن الألبوم سيصدر خلال الأيام المقبلة.