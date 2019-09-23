"الأسعار وموعد الطرح".. نائب أمبرو يكشف لمصراوي كواليس قميص الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد وليد حسن، نائب رئيس شركة "أمبرو" التي ترعى ملابس النادي الأهلي، على أن جلسة التصوير بالقميص الجديد للفريق ستكون يوم 25 من شهر سبتمبر.

وقال نائب رئيس الشركة في تصريحات لـ"الخليج 365" "أول ظهور لقميص الأهلي الجديد سيكون من خلال مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا يوم 28 سبتمبر".

واستمر "جلسة التصوير يوم 25 من الشهر الجاري، سيتم طرحه للجماهير في الأسواق بنفس اليوم".

وأضاف "القميص الجديد سيتوافر منه 3 فئات مختلفة، الفئة الأولى تخص القميص الذي سيرتديه الفريق ولم يتم تحديد سعره للجماهير بعد".

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وواصل "الفئة الثانية من القميص سيكون نفس الخامات الخاصة بقميص اللاعبين من تركيا لكن التصميم من لندن وسيتم الانتهاء منه هنا في مصر، وسعره في حدود الـ700 جنيه، لكن لم يتحدد سعره النهائي بعد".

وأكمل "أما الفئة الثالثة ستكون الأسعار بين 250 الى 230 جنيه".

وتابع "نحن لا نستهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء قميص الأهلي، نريد أن يصل القميص للجماهير بأسعار في متناول الجميع نظرا لأن عملية الشراء تكون بمثابة دعم من الجماهير للنادي".

وصرح "نريد تقديم خدمة تليق بالنادي الأهلي وجماهيره العريضة، هذا هو هدفنا الأول قبل التفكير في المكاسب المادية، ويكفي اقتران اسمنا بالنادي الأهلي".

واختتم "تصميم القميص سوف يكون مختلف تماما عن الموسم الماضي، ولا صحة للتصميمات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللون الأحمر سوف يكون مميزا ومختلفا".