مستشار الأهلي: ننتظر تغليظ عقوبة كوليبالي من قبل لجنة الانضباط بالفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي أن إدارة القلعة الحمراء في انتظار قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتغليظ عقوبة اللاعب الهارب سليماني كوليبالي.

وكانت إدارة الأهلي قد رفضت طلب النجم الساحلي بتقسيط عقوبة الإيفواري المنضم مؤخرًا إلى النجم الساحلي التونسي.

وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة النجم عرضت تقسيط غرامة كوليبالي علي سنتين لكن رفضنا طلبها".

Advertisements

وأضاف: "اللاعب الآن ليس من حقه المشاركة مع النجم في المباريات إلا بعد سداد قيمة العقوبة".

وأتم: "ننتظر قيام لجنة الانضباط بالفيفا بتغليظ العقوبة المالية عن للاعب حيث كان من المفترض سداد مبلغ مليون و٤٣٦ ألف دولار قبل الثاني من سبتمبر الحالي وهو ما لم يحدث".

جدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي أقرت بفرض غرامة مالية على الإيفواري سليماني كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.