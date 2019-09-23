كل شيء حول حفل الفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم 2019

يقيم الفيفا مساء اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب. ومنذ إنشاء هذه الجائزة في عام 2016 توج الفائز بلقب أفضل لاعب من الفيفا، بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، والتي يقام حفلها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

وبين 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من “فرانس فوتبول” مع جائزة أفضل لاعب من الفيفا، قبل أن يتم الفصل بينهما بدءً من 2016.

ونال رونالدو جائزة الفيفا 2016 و2017، وخلفه الكرواتي لوكا مودريتش في 2018، في ترتيب شبه مطابق للجائزتين باستثناء حلول المصري محمد صلاح في المركز الثالث لجائزة فيفا لأفضل لاعب عام 2018، فيما عاد هذا المركز للفرنسي أنطوان غريزمان في ترتيب الكرة الذهبية.

وكان فيرجيل فان دايك قد تفوق على ميسي ورونالدو بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي “يويفا” هذا الصيف.

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كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، ليصبح أول مدافع يفوز بذلك منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

من جهته، نجح رونالدو (34 عاماً) في موسمه الأول مع يوفنتوس بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره فريقه للموسم الثامن توالياً (سجل البرتغالي 21 هدفا في الدوري وحل رابعاً في ترتيب الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي، لكنه تألق بفضل ثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد في إياب دور ثمن النهائي بعد الخسارة بهدفين نظيفين ذهاباً.

من ناحيته، قاد ميسي (32 عاماً) برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف “لا ليغا” بـ36 هدفاً، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفاً، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقاً باللقب.