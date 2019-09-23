لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة المصري وحرس الحدود

علمت "الوفد"، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، رفضت ايقاف طارق مجدي حكم الساحة بعد اخطائه في لقاء المصري وحرس الحدود أمس بالجولة الأولى للدوري. الساحة بعد اخطائه في لقاء المصري وحرس الحدود أمس بالجولة الأولى للدوري. وبحسب المصادر، فان طارق مجدي لم يرتكب أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء، وبالتالي لا يوجد ما يستوجب عقابه أو إيقافه.

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