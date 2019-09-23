ساري يصدم جماهير يوفنتوس بسبب كريستيانو رونالدو

أثار الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس القلق لدى جماهير اليوفي بشأن حالة كريستيانو رونالدو.

أكد ساري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين على هامش مباراة فريقه أمام بريشيا ، معاناة النجم كريستيانو رونالدو

من إصابته في العضلة الضامة ، وهو إرهاق بسيط و هو شيء طبيعي بعد لعب عدة مباريات في أسبوع واحد.

و وأختتم ساري بالحديث عن رونالدو

قائلًا :" سنرى اليوم ما هي وضعيته بشكل واضح و سننظر للإصابة من الناحية الطبية بعد ذلك نحسم الأمر ".

ويواجه غدًا فريق يوفنتوس نظيره بريشيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي، والمقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.