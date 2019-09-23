عبدالله عطيف يعود إلى قائمة الهلال لمواجهة التعاون فى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحيفة سعودية أن الجهاز الطبي للهلال منح اللاعب عبدالله عطيف الضوء الأخضر للمشاركة بمباراة الزعيم المقبلة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب .
كما أشارت أن الروماني رازفان لوشيسكو نال موافقة الجهازالطبي، لضم اللاعب لقائمة الهلال التي تستعد لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين .
ومن المقرر أن يعود عبدالله عطيف ، إلى التدريبات الجماعية،اليوم الإثنين، التي يغيب عنها منذ إصابته بتمدد في الرباط الجانبي للركبة في 23 أغسطس الماضي .
يستعد نادى الهلال لمواجهة التعاون يوم الخميس 26 سبتمبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين ، يحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 10 نقاط .
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