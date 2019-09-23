تعرف على قائمة هدافي الدوري الإسباني

اختتمت، أمس الأحد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" بفوز ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدف دون رد لنجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما. ويتصدر كريم بنزيما قائمة هدافي الدوري بجانب جيرارد مورينو لاعب فريق فيالريال، بخمسة أهداف لكل منهما. مورينو لاعب فريق فيالريال، بخمسة أهداف لكل منهما. وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي.. 1- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 أهداف 2- جيرارد مورينو (فياريال) 5 أهداف 3- داني باريخو (فالنسيا) 3 أهداف 4- لورين مورون (ريال بيتيس) 3 أهداف Advertisements 5- راؤول جارسيا (اتليتيك بيلباو) 3 أهداف 6- لويس سواريز (برشلونة) 2 أهداف 7- أنسو فاتي (برشلونة) 2 أهداف 8- أنطوان جريزمان (برشلونة) 2 أهداف 9- جاريث بيل (ريال مدريد) 2 أهداف 10- رامون عزيز (غرناطة) 2 أهداف

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