وزير الرياضة يهنئ منتخب الكرة الطائرة جلوس ببطولة أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الكرة الطائرة جلوس لحصوله على بطولة أفريقيا والتأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بعد التغلب على منتخب رواندا في المباراة النهائية. النهائية. وأثنى وزير الشباب والرياضة على المستوى المتميز لجميع لاعبي المنتخب موجهاً تقديره لجميع أعضاء المنظومة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب الكرة الطائرة جلوس لتشريف مصر وتحقيق انجاز بطوكيو ٢٠٢٠ كان منتخب الكرة الطائرة قد وصل للمباراة النهائية بعد التغلب على منتخب كينيا بنتيجة ٣ / ٠ وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب الكرة الطائرة جلوس لتشريف مصر وتحقيق انجاز بطوكيو ٢٠٢٠ كان منتخب الكرة الطائرة قد وصل للمباراة النهائية بعد التغلب على منتخب كينيا بنتيجة ٣ / ٠

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